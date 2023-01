La Pologne tente de persuader ses partenaires au sein de l'Otan, notamment l'Allemagne et la France, de la nécessité d'affaiblir radicalement la Russie et d'éviter un cessez-le-feu dicté par Moscou en Ukraine. C'est ce que rapporte dimanche le quotidien allemand Die Welt se référant à ses sources au sein de la diplomatie polonaise. "Nous menons un lobbying afin d'affaiblir la Russie, a fait savoir un diplomate polonais sous réserve de l'anonymat. Nous ne voulons pas détruire l'État russe, mais affaiblir la Russie, priver ce pays de la capacité d'agir afin d'assurer la paix en Europe au moins pour des décennies à venir."

"Notre objectif est d'endiguer la Russie une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas accepter un compromis facile. Un cessez-le-feu dicté par la Russie ne se soldera que par une pause dans les combats qui durera avant que la Russie ne consolide de nouveau ses forces. Cela contredit nos intérêts", a lancé l'interlocuteur du journal.

Die Welt rappelle que l'Alliance atlantique est actuellement coupée en deux groupes de pays. Le premier, qui comprend notamment l'Allemagne, veut mettre fin aux hostilités en Ukraine le plus rapidement possible, même si Kiev était obligé d'accepter des concessions territoriales. Le second, mené par la Pologne, exige de "punir" au maximum la Russie.