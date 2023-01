Avec le conflit en Ukraine, l'axe Moscou -Téhéran s'est considérablement renforcée. La République Islamique d'Iran est présentement un partenaire stratégique de la Russie. En effet, les alliés de Vladimir de Poutine se comptent sur le bout des doigts. Après son offensive militaire en Ukraine, le Kremlin s'est mis à dos une grande partie du monde occidentale. Une coalition, avec les États-Unis en tête, œuvre dans tous les sens afin d'apporter une assistance maximale à l'Ukraine.

Malgré les mises en garde des occidentaux, l'Iran trouve différentes stratégies pour livrer du matériel militaire à son allié russe. Ce fut le cas avec la livraison des redoutables drones kamikazes Shahed-136 qui ont permis au Kremlin d'infliger de gros dégâts en Ukraine. Il ressort que ces appareils ont beaucoup servi à détruire des infrastructures vitales dans plusieurs villes ukrainiennes.

La Russie s'apprête à rendre la pareille à son allié iranien avec la livraison d'avions de chasse de plus ou moins dernière génération. L'accord devrait se conclure lors de la visite prochaine du président Ebrahim Raïssi en Russie. On évoque des avions de combat multi-rôles Su-35 "Flanker E" qui vont venir renforcer l'arsenal militaire iranien.

Les informations concernant ce partenariat sont très bien gardées et il n'y a que quelques personnalités au plus haut sommet du pouvoir qui ont accès à certaines données. Cependant, il ressort que la république islamique a commandé une vingtaine de SU-35 "Flanker E". En plus de cette commande, l'Iran souhaiterait aussi acquérir auprès de la Russie des systèmes de défense aériens, des missiles et des hélicoptères.