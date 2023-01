Les liens entre la Russie de Vladimir Poutine et la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko se renforcent au fil du temps. Après les envois d'armes, de soldats et de systèmes de défense anti-aériens russes en Biélorussie, les deux pays annoncent des exercices conjoints qui font craindre le pire à certains analystes. Des unités aériennes des forces armées de la Russie et de la Biélorussie participeront à des exercices tactiques conjoints du 16 janvier au 1er février 2023, a annoncé dimanche sur Telegram le ministère biélorusse de la Défense relayé par Tass.

Le ministère a précisé que les manœuvres utiliseraient tous les aérodromes et terrains de l'armée de l'air et des forces de défense antiaérienne des forces armées de la Biélorussie. Et d'ajouter qu'un groupe des forces aérospatiales de la Russie est arrivé dimanche sur le territoire biélorusse. Pour rappel, la Biélorussie est accusée depuis le début de la guerre de soutenir Vladimir Poutine. Certains craignent même qu'une nouvelle attaque contre Kiev ne soit lancée depuis le pays de Loukachenko. Mais pour l'heure rien ne confirme cette thèse. Mais le soutien inébranlable de Loukachenko fait craindre une escalade des tensions dans la région.