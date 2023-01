Les présidents russe et algérien, Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune, se sont entendus pour établir des contacts plus intenses à différents niveaux et pour accélérer l’élaboration de documents importants, annonce ce mardi le service de presse du Kremlin à l’issue de l’échange téléphonique entre les deux dirigeants. "Ils sont convenus d'intensifier les contacts à différents niveaux et les préparatifs de documents bilatéraux importants", indique-t-il.

Le dernier entretien téléphonique entre les deux hommes remonte à avril 2022. Il a été notamment question de la coordination dans l'Opep+ ainsi que des problèmes régionaux, notamment de la situation dans la zone du conflit israélo-palestinien. Le conflit en Ukraine a également été évoqué.

En septembre dernier, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance par les ambassadeurs, Vladimir Poutine a déclaré que la coopération entre Moscou et Alger revêtait un caractère de partenariat stratégique. Le pays est, selon lui, "le deuxième partenaire de Moscou d’après son importance et le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique d’après le volume des échanges". Vladimir Poutine a alors souligné que la coopération commerciale et économique entre les deux pays se développait activement, tout comme les liens dans d'autres domaines, y compris militaro-technique et social. (Tass)