Le prince Harry, deuxième fils du roi d’Angleterre, Charles III, s’est confié sur ses activités en tant que soldat de l’armée britannique, il y a plusieurs années. Dans ses mémoires intitulés Le suppléant, qui seront publiés le mardi 10 janvier 2022, aux éditions Fayard et rapportés par le média britannique The Telegraph, l’époux de Meghan Markle a confié avoir mis à mort 25 ‘talibans’ quand il était en mission en Afghanistan. Dans les lignes de son livre, il a dit que ces derniers devaient être considérés comme des « pièces de jeu d’échecs ». « Nous tirons quand il le faut, prendre une vie pour sauver une vie » a déclaré le duc de Sussex, soulignant que cela faisait partie de ses fonctions.

« Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction »

Il a par ailleurs indiqué avoir abattu ces personnes, au cours de son deuxième déploiement en Afghanistan. « Il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Donc le nombre pour moi c'est 25. Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction, ni qui m'embarrasse » a confié le prince Harry. Toujours dans les colonnes de son ouvrage, il a déclaré : « Je m'étais fixé comme objectif, dès le premier jour, de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité », tout en ajoutant : « Je voulais rentrer en Grande-Bretagne entier, mais plus encore, je voulais rentrer chez moi avec ma conscience intacte ».

Pour rappel, dans Le Suppléant, le prince Harry avait raconté une violente bagarre avec son frère William, suite à son mariage avec Meghan Markle. D’après le duc de Sussex, son frère avait qualifié sa femme de «difficile» et «grossière». À ces remarques, il avait répondu que son frère colportait les ragots de la presse people. La tension était à son comble, à tel point que William : « m'attrape par le col, brise mon collier, et... me jette au sol », a écrit le prince Harry. Il a continué en faisant savoir que cette altercation a entraîné une blessure visible dans le dos. Harry avait par ailleurs accusé son frère de se comporter comme « un héritier, incapable de comprendre pourquoi son jeune frère ne se contentait pas d'être un remplaçant ».