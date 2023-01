Laith Abdallah Algaz, plus connu sous le nom de Leo Rex, un jeune youtubeur américain de 34 ans suivi par 123.000 abonnés, a été découvert mort dans un appartement à Pattaya en Thaïlande. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses mais une autopsie et une enquête sont en cours; la police a décidé d’analyser les images de vidéosurveillance.

Le corps de Leo Rex a été découvert par des amis à moitié nu et couvert par endroit de sang. La police a déclaré avoir trouvé dans l’appartement des comprimés contre l’anxiété, des somnifères, des stupéfiants. Leo Rex souffrait de troubles bipolaires selon ses proches. Sur sa chaîne « Leo and Longevity », qui abordait des sujets sur la santé en général.

La mort du youtubeur reste entourée de mystère et une enquête est en cours pour déterminer les causes de son décès. Leo Rex était un youtubeur populaire et apprécié par sa communauté. Les résultats de l'autopsie seront importants pour déterminer les causes exactes de son décès.