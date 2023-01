A Zinviè, il ne devrait pas avoir de votants pour Les Démocrates. Tel est le mot d’ordre donné par Christophe Aïssi, chef de l’arrondissement et membre de l’UP. En effet, au cours d’un meeting dans cette localité, le leader proclame la suprématie de son parti qui, lors des législatives de 2019 fut premier. Pour lui, ce n’est pas maintenant que le parti s’est bonifié avec l’arrivée de nouveaux partis qu’il ne le sera pas. Il invite donc les militants à laisser la colère et les frustrations de côté pour voter pour l’Up. Et d’ajouter avec un ton menaçant, « Si je vois une seule voix des Démocrates dans les urnes, je chercherai l’enfant qui a fait ça et je le trouverai », a-t-il déclaré.

A Lokossa, le député Dakpè Sossou n’a pas fait moins. Et voilà ce qu’il dit : « Je vous dis la vérité. Les personnes qui ne vont pas voter UP pour cette élection législative seront marginalisées ainsi que ces quartiers. Ils n’auront rien du gouvernement jusqu’en 2026. Allez écrire quelque part. C’est moi Sossou Dakpè qui dit ça ». Pour rappel, sous le régime Yayi, des personnalités avaient tenu des discours similaires pendant la campagne.