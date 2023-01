Les forces armées américaines ont mené à bien une mission spéciale dans le nord de la Somalie, visant à éliminer l'un des dirigeants de l'État islamique, Bilal al-Sudani. Selon un haut responsable de l'administration américaine, al-Sudani a été tué avec dix complices. L'opération a été approuvée par le président Joe Biden en début de semaine et s'est déroulée dans les dernières 24 heures. Les détails de l'opération n'ont pas été révélés, mais il a été confirmé qu'il n'y a eu aucune victime parmi les troupes américaines ou les civils.

« Le 25 janvier, sur ordre du président, l'armée américaine a mené une opération d'assaut dans le nord de la Somalie qui a entraîné la mort d'un certain nombre de membres de l'EI, dont Bilal-al-Sudani, un chef de l'EI en Somalie et un facilitateur clé pour Le réseau mondial d'ISIS. Al-Sudani était chargé de favoriser la présence croissante de l'Etat islamique en Afrique et de financer les opérations du groupe dans le monde entier, y compris en Afghanistan », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Ce n'est pas la première opération menée par les USA en Somalie.

En début d'année, le gouvernement américain a annoncé qu'il offrirait une récompense pour toute information menant à l'arrestation de Maalim Ayman, un individu recherché pour son rôle présumé dans des activités terroristes en Somalie. Selon un communiqué de presse, Ayman serait un membre éminent d'un groupe extremiste opérant dans la région et serait responsable de plusieurs attaques contre les forces de sécurité et les civils. Les autorités américaines affirment qu'il est considéré comme un danger pour la sécurité nationale et internationale. La récompense offerte pour toute information conduisant à son arrestation ou sa condamnation s'élève à plusieurs millions de dollars. Les citoyens sont invités à fournir toute information pertinente de manière confidentielle.