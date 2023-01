Les forces armées ukrainiennes ont annoncé mercredi qu'elles avaient été contraintes de se retirer de la ville de Soledar, située dans l'est de la région de Donetsk, afin de "préserver la vie" de leur personnel. Cette décision intervient une semaine après que la partie russe ait annoncé avoir pris le contrôle de la ville par la voix des autorités locales. Plusieurs bataillons du groupe Wagner ont été signalés dans le secteur.. Selon le porte-parole du groupe oriental des forces armées, Serhiy Cherevati, cette retraite a été effectuée "pour préserver la vie du personnel" et "remplir leur tâche principale" qui était de "ne pas permettre à l'ennemi de percer systématiquement en direction de Donetsk sur ce front". Il a souligné que les militaires "ont rempli leur tâche principale" et qu'ils ont été contraints de se retirer de Soledar pour éviter de se faire encercler et capturer.

Mais les récents développements devraient permettre à l'Ukraine de tenir face à la force de frappe russe. En effet, les autorités américaines ont révélé mercredi leur intention de fournir 31 chars M1 Abrams à l'Ukraine. Selon un représentant de l'administration américaine, cette décision s'inscrit dans leur volonté de doter l'Ukraine des moyens de se défendre efficacement. Le département américain de la Défense prévoit de passer des contrats avec les fabricants plutôt que de livrer directement des équipements et matériels depuis les stocks du Pentagone. Cependant, la livraison des chars prendra des mois et non des semaines. Les Etats-Unis vont également fournir huit véhicules de réparation et d'évacuation à l'Ukraine, en plus des chars. Cette annonce des USA intervient après l'annonce de Berlin allant dans le même sens avec la livraison de chars Leopard 2.