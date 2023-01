Le documentaire de Netflix Live to Lead de Harry et Meghan est vivement critiqué par la petite-fille de Nelson Mandela. Par le canal d’un entretien accordé à un journal australien, Ndileka Mandela a déploré le fait que ces anciens membres de la famille royale britannique aient utilisé les propos de son grand-père pour s’enrichir. La quinquagénaire met également en doute la possibilité que le prince Harry et sa conjointe aient pu rencontrer son grand-père. Ndileka a fait un long commentaire sur les anciens membres de la famille royale et a également critiqué Harry et Meghan pour avoir comparé la libération de Nelson Mandela de prison à leur décision de quitter la famille royale

« C'est de la craie et du fromage, il n'y a pas de comparaison. Je sais que la Fondation Nelson Mandela a soutenu l'initiative, mais les gens ont volé les citations de grand-père pendant des années et ont utilisé son héritage parce qu'ils savent que son nom se vend – Harry et Meghan ne sont pas différents d'eux. », a-t-elle accusé. Pour elle, il est impossible de comparer le combat mené par le héros de la lutte anti-apartheid à la situation vécue par Harry et Meghan à la cour royale britannique.

Une rencontre entre Mandela et Maghan?

« J'ai fait la paix avec des gens utilisant le nom de grand-père mais c'est toujours profondément bouleversant et fastidieux à chaque fois que cela se produit. », a poursuivi Ndileka Mandela. « Je ne crois pas que lui et Meghan aient jamais rencontré grand-père correctement, peut-être quand Harry était jeune au palais de Buckingham, mais ils utilisent ses citations dans le documentaire pour attirer les gens et gagner des millions sans que la famille Mandela n'en profite », a réaffirmé la femme de 57 ans. Rappelons que le couple a récemment annoncé la sortie du documentaire "Live To Lead", inspiré par le défunt militant anti-apartheid sud-africain