Le joueur le plus cher du monde en 2023 est désormais le jeune milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Il vient détrôner l’attaquant français Kylian Mbappé avec une valeur marchande évaluée à 208 millions d’euros selon les informations rendues publiques par les experts de l’Observatoire du Football CIES. Le meilleur buteur de la dernière coupe du monde au Qatar avait gardé ce titre pendant plus de deux années avec son feuilleton au sein du club francilien.

Le joueur le plus cher en 2023 est auteur de remarquables performances au sein de sa sélection nationale au cours de la dernière coupe du monde au Qatar. Il est approché depuis par les plus grands clubs européens. Certaines rumeurs l’annoncent au Real Madrid à l’été prochain. Dans ce classement, il est suivi d’un autre compatriote du nom de Phil Foden.

Trois français sur la liste

Ce dernier qui évolue au sein de du club anglais Manchester City. Le jeune milieu de terrain de 22 ans est estimé à 201 millions d'euros et est sous contrat jusqu’en 2027. La troisième place est quant à elle disputée par le jeune talent du Real Madrid, Vinicius Junior avec vec une valeur de 191 millions d'euros et Kylian Mbappé. La liste comprend deux autres Français. Il s'agit d’Aurélien Tchouaméni qui arrivé à la maison blanche en 2022 et pèse 107 millions d'euros. Jules Koundé pour sa part est évalué à 98,7 millions d'euros.