Le prince Harry a toujours une dent contre les membres de sa famille. Dans une interview accordée au média britannique The Daily Telegraph, avant le lancement de son autobiographie, Le Suppléant, le duc de Sussex a exigé des excuses de la famille royale concernant son épouse Meghan Markle. Pour l’homme âgé de 38 ans, les choses ne seraient pas comme elles le sont et ils (son épouse et lui) n’auraient pas quitté la famille royale, s’il avait été entendu la première fois qu’il avait abordé la question. « C'est le plus triste à ce sujet – tout était si évitable. Mais ils ne pouvaient tout simplement pas s'en empêcher » a-t-il estimé.

« Alors soyez honnête »

Il a exigé des excuses de la famille royale, en déclarant : « Vous savez ce que vous avez fait, et je sais maintenant pourquoi vous l'avez fait. Et vous avez été pris au dépourvu, alors soyez honnête ». Au cours de son intervention, le prince Harry a confié qu’il a l’intention de mener "le bon combat", en défendant son épouse. Notons que le prince Harry a publié son livre il y a maintenant plusieurs jours. Dans les colonnes de son autobiographie, il a notamment raconté une violente bagarre qui a éclaté entre son grand-frère William et lui. La scène avait eu lieu suite à son mariage avec Meghan Markle.

Le mari de l'actrice de Suits a confié que son frère a qualifié sa femme de « difficile » et « grossière »; ce à quoi il a répondu que son frère colportait les rumeurs de la presse people. Selon les mots du duc de Sussex, la tension est montée d’un cran lorsque William l’a attrapé par le col. Il « m'attrape par le col, brise mon collier, et... me jette au sol » a-t-il écrit. Le prince Harry a fait savoir que cette altercation lui a causé une blessure visible au dos. Harry a par ailleurs accusé son frère « d'agir comme un héritier, incapable de comprendre pourquoi son jeune frère ne se contentait pas d'être un remplaçant ».