Michael Joseph Jackson, plus connu sous le nom de Michael Jackson, était un chanteur, danseur, compositeur et acteur américain. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps, ayant vendu plus de 350 millions d'albums dans le monde. Il est également connu sous le surnom de "Roi de la Pop". Jackson a commencé sa carrière musicale en tant qu'enfant star dans le groupe familial Jackson 5, qui a connu un grand succès dans les années 1970. Il a ensuite lancé sa carrière solo en 1979 avec l'album "Off the Wall", qui a été un succès commercial et critique. Il a ensuite sorti "Thriller" en 1982, qui est devenu l'album le plus vendu de tous les temps avec plus de 110 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Les albums suivants, "Bad", "Dangerous" et "HIStory", ont également connu un grand succès commercial.

Jackson était également connu pour ses talents de danseur, en particulier pour son moonwalk, qui est devenu sa signature sur scène. Il a également popularisé de nombreux autres mouvements de danse tels que le robot et la claquette. Il a également été un innovateur en matière de vidéoclips, en utilisant des effets spéciaux et des histoires élaborées dans ses clips musicaux. En dehors de sa carrière musicale, Jackson était également connu pour sa vie personnelle controversée. Il a été accusé à plusieurs reprises d'abus sur mineurs, ce qui a conduit à un procès en 2005 qui s'est terminé par un acquittement. Il a également été critiqué pour son changement physique considérable, qui était attribué à un usage excessif de chirurgie esthétique et de médicaments.

Malgré ces controverses, Jackson a continué à être considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, y compris 13 Grammy Awards et l'introduction dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2001. Il est décédé subitement le 25 Juin 2009, à l'âge de 50 ans, des suites d'une overdose de propofol et de benzodiazépines. Sa mort a suscité une grande émotion à travers le monde et a conduit à un renouveau de l'intérêt pour sa musique et sa vie.