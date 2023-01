Une triste nouvelle s’est abattue sur le monde de la MMA. En effet, l’étoile montante du sport de combat, Victoria Lee, est décédée à l’âge de 18 ans. Les causes du décès n’ont pas été révélées. C’est sa sœur, Angela Lee, également combattante pour le ONE Fighting Championship, qui a donné la triste nouvelle sur son compte Instagram, le samedi 07 janvier 2023. « Le 26 décembre, notre famille a vécu quelque chose qu'aucune autre ne devrait avoir à vivre. C'est incroyablement difficile à dire, mais notre Victoria est décédée » a-t-elle laissé voir sur le réseau social.

Ses frères détiennent des ceintures de champions du ONE FC

Le ONE FC s’est dit « dévasté » par cette perte tragique, tout en présentant ses « condoléances » à la famille éplorée. Surnommée « La Prodige », la jeune hawaïenne combattait aussi pour le ONE Fighting Championship, une organisation dont son frère, Christian Lee, et sa sœur Angela détiennent des ceintures de Champions. Notons que Victoria Lee a remporté ses trois premiers combats à 17 ans. Le décès de la jeune femme intervient plus de deux semaines après celui de l’ex-star de la MMA, Stephan Bonnar. Ce dernier âgé de 45 ans est mort le 24 décembre 2022, des suites de complications cardiaques.

D’après les propos de Dana White, parton de la ligue américaine Ultimate Fighting Championship (UFC), « Stephan fut l’un des combattants les plus importants à se battre dans l’octogone ». Il s’est par ailleurs rappelé de son combat face à Forrest Griffin, qui selon lui a changé le MMA. « Son combat face à Forrest Griffin a changé ce sport à tout jamais. Personne ne l’oubliera. Les fans l’adoraient, ils étaient attachés à lui. Il leur a toujours rendu le meilleur. Il nous manquera » avait-il déclaré. L’Américain avait disputé et perdu son dernier combat en MMA en 2014 face à Tito Ortiz au Bellator.