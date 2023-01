Le président croate, Zoran Milanovic, s’en est pris à l’Union européenne (UE), concernant la relation entre l’Ukraine et la Pologne. Le vendredi 20 janvier 2023, il a critiqué l’UE sur sa décision de pénaliser financièrement le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Au cours d’une conférence de presse avec la présidente hongroise Katalin Novak, il a fustigé le type d’approche utilisé par l’Union européenne. « Ce type d'approche est profondément irritant. Aujourd'hui, c'est la Hongrie, demain ce sera un pays plus grand - à qui on voudra "donner une leçon". Hier, c'était la Pologne. Je ne suis pas proche d'eux politiquement, mais aujourd'hui, la Pologne est considérée comme super à cause de sa relation avec l'Ukraine. Demain, ils seront à nouveau pointés du doigt » a-t-il déclaré.

La Hongrie s’était tournée vers la Russie pour son gaz

Notons que les propos de Zoran Milanovic interviennent plusieurs mois après que la Hongrie ait décidé de se tourner vers la Russie, pour s’approvisionner en gaz, au grand dam de l’UE. La décision avait été prise après que la Commission d’un plan européen a annoncé la réduction de 15 % de la consommation de gaz d’ici mars 2023. Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères, avait effectué un déplacement en Russie, pour cette question. Cela dans le cadre d’acheter plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz.

Une publication sur Facebook de la formation politique Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban, avait indiqué que l’objectif était de confirmer « l'achat de "700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel en plus des quantités déjà prévues dans les contrats de long terme ». Cela avait réjoui le patron de la diplomatie russe, Serguei Lavrov. « J'apprécie réellement nos relations. Nos discussions aujourd'hui ont confirmé leur nature durable et stratégique. Et nous allons les développer de toutes les façons possibles » avait-il déclaré. Pour rappel, outre la Hongrie, l’Espagne et le Portugal avaient montré leur opposition au plan européen. D’après Lisbonne, ce dernier pourrait porter atteinte à son économie.