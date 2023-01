Simple coïncidence ou volonté d'envoyer un message? Pour rappel, le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, a annoncé mercredi que l'Allemagne va fournir des chars Leopard 2 aux forces armées ukrainiennes et autoriser la réexportation vers d'autres pays. Il a précisé que cette décision a été prise suite à des réunions avec des partenaires européens et internationaux. Il a également indiqué que l'Allemagne accordera des autorisations pour l'envoi de Leopard 2 en Ukraine à partir des stocks des pays partenaires.

Hasard du calendrier, le président russe s'est prononcé il y a quelques heures sur les crimes des nazis lors de la guerre mondiale. Le jeudi, lors d'une rencontre avec le grand rabbin de Russie Berel Lazar et le président de la Fédération des communautés juives de Russie, le rabbin Alexandre Boroda, le président russe Vladimir Poutine a souligné que la majorité des juifs tués par les nazis étaient des citoyens soviétiques. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la journée internationale de l'Holocauste, célébrée le 27 janvier pour marquer la libération du camp de concentration d'Auschwitz par l'Armée rouge.

"De tous les juifs tués par les nazis, la plupart étaient des citoyens de l’Union soviétique, et c’est notre douleur commune", a déclaré le chef de l’État russe selon Tass. Il a ajouté que son pays était opposé "fermement à l’oubli des crimes de ce genre qui sont imprescriptibles... Nous menons une politique pour que rien de semblable ne se reproduise dans l’histoire de l’humanité", a déclaré Vladimir Poutine. "Je connais la position de la communauté juive de Russie, la position de l’État d’Israël sur le rôle joué par l’Armée rouge dans la victoire contre le nazisme et le fascisme et nous l’apprécions beaucoup mais, et je tiens à le souligner, pour notre peuple, cela a un sens tout particulier", a ajouté le président russe. Une déclaration qui semble s'adresser à l'Allemagne d'aujourd'hui. Pour rappel, pour justifier la guerre en Ukraine, le président Poutine a dénoncé la présence de nazis autour de Zelensky et dans la politique ukrainienne en général.