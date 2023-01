Le président russe Vladimir Poutine a confié à son homologue turc les conditions dans lesquelles Moscou peut revenir autour de la table de négociation avec l’Ukraine. L’homme fort du Kremlin a fait savoir que la partie ukrainienne devrait reconnaître désormais les « nouvelles réalités territoriales ». Ces confidences ont été faites au cours d’un échange téléphonique qu’il y a eu entre ce jeudi entre les deux hommes. L’homme fort d’Ankara avait repris les démarches dans le but d’aboutir à de nouvelles négociations entre les deux parties.

Selon une déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan les négociations entre les protagonistes devaient être « soutenus par un cessez-le-feu unilatéral et la vision d'une solution juste ». Le président russe Vladimir Poutine réaffirme son attachement aux territoires tombés sous occupations russes alors que le président ukrainien quant à lui fait remarquer que l’intégrité du territoire ukrainien n’est pas négociable. Au total, quatre territoires en Ukraine ont été annexés par la Russie depuis le début de la guerre qui s’est déclenchée depuis le mois de février.

Erdogan tente de négocier

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le président turc tente de réconcilier la Russie et l’Ukraine. En décembre, l’homme fort d’Ankara avait appelé Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre dès que possible. Quelques semaines plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait souhaité qu’une rencontre ait lieu entre les président ukrainien et russe. « C’est pourquoi on a un grand désir de faire en sorte que ces dirigeants se rencontrent. Qu’ils se rencontrent. Je voudrais tout entendre d’eux. Pour le moment, on n’arrive pas à le faire, mais je garde l’espoir », avait-t-il déclairé.