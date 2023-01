La cérémonie d'inauguration d'un buste en bronze du premier cosmonaute soviétique, Youri Gagarine, a eu lieu vendredi dernier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Ce buste, offert par la Fondation Dialogue des cultures - One World, a été installé sur le campus de l'Université de Kinshasa, la plus grande et la plus ancienne université du pays. Il s'agit du premier monument dédié à Gagarine en RDC.

La cérémonie était présidée par l'ambassadeur russe en RDC, Alexeï Sentebov, ainsi que par l'administration de l'université et d'autres invités importants. Lors de son discours, l'ambassadeur a mis en avant l'importance de cette initiative pour renforcer les liens entre les peuples des deux pays, à l'approche du prochain sommet Russie-Afrique en juillet relate Tass. La RDC entretient des liens cordiaux avec la Russie. Le pays achète du matériel militaire russe notamment des avions de chasses et des armes conventionnelles. C'est même l'un de ses avions qui a été bombardé par le Rwanda il y a quelques jours.