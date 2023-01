Depuis que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine a démarré en Février de l'année dernière, plusieurs anciens responsables du pays dirigé par Vladimir Poutine sont passés de vie à trépas brutalement. Le décès enregistré dont la presse internationale parle actuellement est celui du spécialiste russe des fusées Pavel Kamnev. Le responsable russe qui a participé à la conception de plusieurs missiles s'est éteint à en croire les publications de plusieurs médias occidentaux dont le DailyMail.

Encore un autre ancien responsable de l'industrie technologique russe qui est mort. Il s'agit cette fois-ci de Pavel Kamnev, 85 ans, l'expert qui a développé les missiles mortels Kalibr qui sont actuellement utilisés en Ukraine. Il était également le directeur scientifique d'Almaz-Antey Aerospace Defence Concern. Selon le DailyMail qui cite un porte-parole d'Almaz-Antey, Pavel Kamnev "a pris une part active au développement de nombreux systèmes de missiles". Le même média affirme dans sa publication il y a quelques heures que celui que Poutine avait décoré en 2016 était responsable de plus de 20 inventions d'armes et co-auteur de plus de 300 rapports scientifiques et techniques.

Le décès de Pavel Kamnev, 85 ans, intervient seulement quelques jours après que nous avons annoncé le décès de l’ingénieur qui a dirigé le projet de la fusée de nouvelle génération Angara Vladimir Nesterov. L'ingénieur russe est décédé soudainement pendant les derniers jours de l'année 2022. Avant lui, Pavel Antov, fondateur et vice-président du groupe d’entreprises Vladimir Standard, important fabricant russe de saucisses, avait été retrouvé mort en Inde. Il serait tombé de l'immeuble de son hôtel.