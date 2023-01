Adrien Bocquet, volontaire et ex-militaire français couvrant les événements dans le Donbass, a déclaré dans la presse russe qu'il avait demandé la nationalité russe afin de se protéger, lui et sa fille. "J'ai demandé la citoyenneté parce que je me sens en sécurité en Russie et je voudrais qu'il en soit de même pour ma fille", a déclaré M. Bocquet. Il a précisé que sa demande de citoyenneté avait été officiellement reçue par le ministère russe de l'intérieur en décembre et qu'il attendait désormais une réponse.

Adrien Bocquet est un ancien militaire français, également impliqué dans du bénévolat dans le Donbass. Il a déjà été poursuivi en justice en France et a affirme avoir failli être tué par des nationalistes ukrainiens à Istanbul. Quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, il avait critiqué les autorités ukrainiennes sur les radios françaises. Mais il a été très vite décrié, certains analystes le disant favorables à la Russie car jugé très partial dans ses prises de position.