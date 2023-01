Vous aimez les histoires rocambolesques, alors celle de cet Allemand âgé de 75 ans va beaucoup vous intéresser. Tout débute en 2004. L'homme et sa femme décident d'émigrer en Espagne afin de se lancer dans le business du commerce des voitures. Le monsieur est alors âgé de 56 ans. Après avoir rallié l'Espagne, le concessionnaire se rendra par la suite en Allemagne pour un voyage d'affaires. Après son escale à Munich, l'homme ne donnera plus signe de vie. Il s'est littéralement volatilisé sans laisser aucune trace.

La police allemande sera informée de sa disparition et une enquête sera rapidement ouverte. Les policiers vont passer au peigne fin la chambre d'hôtel dans laquelle l'homme à séjourner. Ils vont retrouver certains effets personnels mais les documents personnels n'ont pas été retrouvés. L'enquête va piétiner jusqu'en 2008 où la trace de l'homme sera retrouvé en Suisse.

Au cours d'un contrôle, la police helvète se rend compte qu'elle a affaire à un homme porté disparu depuis quatre ans en Espagne. La police suisse transmet alors la nouvelle à leurs collègues espagnols, mais à cause d'un imbroglio, la police espagnole n'arrive pas à informer les autorités allemandes et l'épouse du disparu. Ce dernier se volatilise donc une nouvelle fois.

C'est finalement en 2020 que la police allemande va réactiver le dossier pour enfin retrouver notre disparu. Il vivait toujours en Suisse, marié et père de plusieurs enfants. On lui a demandé les raisons de sa disparition depuis 2004 mais il n'a voulu livrer aucuns détails. Il a simplement donné son aval pour permettre aux autorités allemandes d'informer son ancienne compagne qu'il n'était pas mort. L'homme encourt-il des risques pénales pour son action improbable ? Non selon les policiers allemands qui estiment qu'il s'agit de la vie privée d'un individu.