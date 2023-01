La ministre de l'Industrie et du commerce Shadiya Assouman a lancé officiellement ce vendredi 13 janvier 2023, la rentrée économique du secteur privé au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des Chambres consulaires. Cet événement a été basé sur le thème: ‹‹ Ensemble pour une relance économique réussie ››. La rentrée économique du secteur privé du Bénin a pour objectif de matérialiser le vivre ensemble du secteur privé et de renforcer le dialogue public-privé. Plusieurs centaines de personnes ont marqué leur présence à cet événement.

Il s'agit des chefs d'entreprise, des partenaires techniques et financiers et des organisations partenaires. ‹‹ Le secteur privé béninois a besoin de synergie voire de complicité pour voir l'avenir en confiance››, a déclaré Arnauld Akakpo, président de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il a proposé l'organisation d'une assemblée ordinaire commune et annuelle afin de traiter des sujets d'intérêts généraux touchant le secteur privé au Bénin. Les participants à cet événement ont eu droit à des communications dont l’une est basée sur le rôle des Chambres consulaires dans la compétitivité des entreprises et une autre qui porte sur le rôle des organisations patronales dans la compétitivité du secteur privé. La ministre de l'Industrie et du commerce Shadiya Assouman a exhorté les acteurs du secteur privé à s'engager davantage aux côtés du gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de transformation structurelle, économique et sociale enclenchée par le gouvernement de la Rupture dès son arrivée.