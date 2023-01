Le gouvernement japonais a décidé d’aller plus loin en ce qui concerne sa désapprobation de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il a décidé de sanctionner 52 organisations et 36 personnes ayant avec Moscou, non seulement à cause de la guerre, mais aussi du fait de la prolongation du conflit. Dans un communiqué, la diplomatie japonaise a fait savoir que ces mesures punitives incluent une interdiction d’exportation de produits et un blocage des avoirs pour les sociétés japonaises, « compte tenu de la situation internationale actuelle au sujet de l'Ukraine, et afin de contribuer aux efforts internationaux pour parvenir à une paix internationale visant à un règlement du problème ».

Sauvegarder la paix et l'ordre sur le plan mondial

Les propos du ministère japonais des Affaires étrangères ont été appuyés par Seiji Kihara, sous-secrétaire du cabinet. D’après lui, « il est nécessaire que la communauté internationale, y compris le G7, s'unisse et réponde à la crise par une résolution décisive » afin de sauvegarder la paix et l'ordre sur le plan mondial. Pour rappel, la position du Japon avait été critiquée par l’ancien Premier ministre Yoshiro Mori. Le mercredi 25 janvier 2023, il avait fustigé le soutien de Tokyo à Kiev dans sa guerre contre Moscou. Selon les informations rapportées, par l’agence de presse Kyodo, c’était au cours d’une réunion de l’Association Japon-Inde à Tokyo, que l’ancien officiel avait exprimé son point de vue sur la question.

L’homme politique âgé de 85 ans a fait savoir que le Japon doit sa situation actuelle à ses bonnes relations avec la Russie. « Nous sommes arrivés jusqu'ici en établissant de bonnes relations entre le Japon et la Russie. Est-il juste de consacrer autant d'efforts à l'Ukraine ? Il est presque impensable que la Russie perde » avait-il déclaré. Il faut également rappeler que le gouvernement japonais avait autrefois imposé des sanctions à plusieurs organisations et personnes liées à la Russie. A ce moment, il avait dénoncé l’annexion de territoires ukrainiens par Moscou, tout en indiquant qu’il poursuivra sa coopération avec la communauté internationale et les membres du G7, pour sanctionner davantage le Kremlin.