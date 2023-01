Les autorités américaines ont annoncé ce mercredi leur intention de remettre 31 chars M1 Abrams à l'Ukraine. Selon un responsable de l'administration de Washington, cette décision s'inscrit dans la continuité des efforts pour donner à l'Ukraine les capacités nécessaires pour mieux se défendre. Il a également souligné que cela montre la solide unité et la détermination de la communauté internationale à soutenir l'Ukraine. Le nombre de blindés choisi correspond à l'équivalent d'un bataillon de chars ukrainiens.

Les chars seront transférés dans le cadre de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, qui prévoit que le département américain de la Défense passe des contrats avec les fabricants au lieu de livrer directement des équipements et des matériels depuis les stocks du Pentagone. Cependant, la livraison des chars prendra des mois et non des semaines. Les États-Unis prévoient également de fournir huit véhicules de réparation et d'évacuation à l'Ukraine, en plus des chars.