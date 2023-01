A peine l’annonce relative à la livraison de chars Leopard à l'Ukraine a été faite par l’Allemagne que des voix s’élèvent déjà pour réclamer des avions de guerre. En effet, à la faveur d’une interview qu’il a accordée à Euronews, l’ancien président ukrainien, Petro Porochenko a fait savoir que, son pays a besoin de beaucoup plus pour faire face à la Russie. Pour lui, les chars qui seront envoyés par Berlin après ne pourront pas changer la donne dans le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie.

« Si cette livraison avait eu lieu il y a six mois, lorsque la Russie était plus faible qu'aujourd'hui, il est certain que, avec les véhicules blindés de transport de troupes et la défense aérienne, cela aurait changé la donne. Aujourd'hui, la Russie a appelé à la mobilisation. Maintenant, la Russie a augmenté significativement ses troupes et ses chars », a déclaré l’ancien homme fort de Kiev lors de cette interview. Il attend des occidentaux qu’ils forment les pilotes russes avant la livraison d’avions de combat.

"Les avions sont destinés à protéger les Ukrainiens"

« Les avions sont destinés à protéger les Ukrainiens, le ciel ukrainien des Russes et à mettre fin à la domination russe dans l'espace aérien ukrainien. », a déclaré l’ancien président ukrainien, Petro Porochenko. Rappelons que cette déclaration intervient quelques heures seulement après l’annonce de l’Allemagne en lien avec la livraison de chars Leopard à l'Ukraine. « L'Allemagne mettra dans un premier temps à disposition 14 chars Leopard 2 A6, issus des stocks de la Bundeswehr », a déclaré dans un communiqué la chancellerie.