Après avoir pris possession de la centrale nucléaire de Zaporijia par la force, la Russie est passée à une vitesse supérieure. En effet, selon une déclaration qui a été faite par la société nucléaire ukrainienne Energoatom, la direction de la centrale a été changée. « Maintenant, ils ont changé sa direction pour qu'elle soit faussement soumise à Moscou », a confié Energoatom à l'agence de presse Ukrinform.

Ce fut également le moment pour cette structure de déplorer l’attitude des forces russes qui « saisissent des biens appartenant à des fournisseurs d'énergie sous prétexte de répondre aux besoins de ses forces armées ». Notons tout de même que la modification qui a été déplorée par la société ukrainienne a été faite par la corporation nationale russe de l'énergie nucléaire Rosatom ce vendredi. Elle dépend désormais de la Russie pour son fonctionnement. Rappelons que la Russie a pris possession de la centrale de Zaporijia quelques semaines seulement après le début de la guerre.

Des appels en provenance de l'Occident

Plusieurs centaines de personnes travaillant au sein de la centrale ont refusé de se soumettre aux forces de défenses russes et ont fini par être expulsées. Cette centrale nucléaire qui est la plus grande d’Europe a plusieurs fois été au centre des échanges entre la Russie et les dirigeants occidentaux. En septembre dernier, le président français Emmanuel Macron a exhorté Poutine à se retirer de Zaporijia au nom de la sécurité énergétique. Il accuse la Russie d'être responsable de la catastrophe nucléaire.