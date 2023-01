Le Noël orthodoxe en cette période de guerre entre l’Ukraine et la Russie continue d’occuper l’actualité internationale. Alors que Moscou a décrété unilatéralement un cessez-le-feu pendant ces moments de fêtes, le patron de l’église ukrainien a choisi de célébrer l’office dans le monastère de la laure des Grottes de Kiev. Il s’agit en réalité d’un lieu qui dépendait entièrement du patriarcat russe. L’édifice religieux a été rattaché à l’Ukraine il y a quelques mois à cause de la guerre. Plusieurs centaines d’Ukrainiens y ont vécu ce samedi 7 janvier le culte de Noël.

Première célébration

La cathédrale de l'Assomption de ce monastère qui date du XIe siècle est le plus important d’Ukraine. C’est bien pour la première fois, le métropolite Epifany, chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine créée il y a quelques années, a eu l’occasion de procéder à cette célébration en ces lieux. Selon les informations rapportées par l’Agence de Presse Française, les fidèles étaient constitués de plusieurs hommes en uniforme. La célébration a eu lieu sous haute surveillance policière pour rappeler le contexte sécuritaire assez tendu dans lequel se passe cette fête.

"Nous avons tous un rêve"

Dans son vœu de Noël quelques heures plus tôt, l’homme fort de Kiev a exprimé tout son espoir que son pays retrouve l’harmonie. «En période de fête, vous ne pouvez pas porter de vêtements sombres ou usés afin que les ennuis ne viennent pas chez vous. Mais des ennuis sont arrivés chez nous le 24 février 2022. Depuis ce jour, nous ne sommes plus en vêtements blancs et nous nous battons contre les forces noires. », a-t-il lancé dans son message vidéo. « Aujourd'hui, nous avons tous un rêve. Que l'harmonie revienne à chaque famille, le bien-être à chaque foyer, la victoire à la terre ukrainienne et avec elle la paix et la prospérité pour des milliers d'années», a-t-il poursuivi.