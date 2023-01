Une histoire à peine croyable. Une élève âgée de 17 ans est décédée après avoir été mordue par un mamba en pleine salle de classe. L'information a été rapportée par le New York Post qui cite le média local Zimlive. Selon le média local, le mamba noir, un dangereux serpent venimeux, se serait jeté sur la cuisse de Melody Chiputura, une élève qui était en salle de classe et l'aurait mordu. Aussitôt, ses camarades auraient tué le reptile. La tragédie s'est produite plus tôt ce mois et le jeune adolescente qui était pleine d'avenir a déjà été inhumée à en croire le point fait des les médias qui rapportent la triste nouvelle.

Perdre la vie est la finalité de tout être humain dans notre univers. Mais l'histoire de cette jeune fille du nom de Melody Chiputura est très touchante. L'adolescente qui a à peine 17 ans s'est éteinte après avoir affirmé que quelque chose l'avait mordu alors qu'elle était en salle de classe. Très rapidement, les dispositions ont été prise pour transporter d'urgence Melody vers un centre hospitalier pour qu'elle puisse être sauvée. Malheureusement Melody a poussé son dernier souffle et s'est éteinte avant même d'être admise à l'hôpital.

Ses parents qui ont appris la triste nouvelle après s'être rendue à l'hôpital où elle a été transférée sont inconsolable et on peut bien les comprendre. « Nous avons reçu un appel 10 minutes après qu'elle ait été mordue. Quand nous sommes arrivés à la clinique, il était trop tard. C'est difficile à accepter et c'est douloureux. Je ne comprends pas comment un serpent peut entrer dans une salle de classe et mordre ma fille », a déclaré Joseph Chiputura, le père en deuil, au Herald-Zimbabwe rapporte le New York Post.

De son côté, le directeur de l'école, Christopher Murenga, s'est également confié la presse. Le responsable du centre de savoir dans lequel était inscrit Melody Chiputura a affirmé que l'adolescente venait de retourner dans sa classe après des activités sportives avec ses amis. "Immédiatement, elle a crié, disant que quelque chose l'avait mordue", a déclaré Murenga au journal qui poursuit "nous sommes sous le choc. Nous ne comprenons pas d'où vient ce serpent. Le bloc de la salle de classe est loin des habitats présumés de serpents".