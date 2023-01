Un miraculé. C’est du moins comment il convient d’appeler un Dominiquais qui a survécu en mer pendant plus de 3 semaines grâce à une bouteille de ketchup qui lui a servi de nourriture. Selon les informations rapportées par les médias sur cette situation assez peu ordinaire, l’homme de 47 ans du nom de Elvis Francois se serait perdu en mer depuis le mois de décembre alors qu’il réparait un voilier en face d'un port de Saint-Martin dans les Antilles.

A cause des mauvaises conditions météorologiques, il a été « emporté vers le large » et s’est retrouvé dans les eaux colombiennes. Il a été retrouvé à plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Puerto Bolivar, dans le département septentrional de La Guajira. « Je n'avais rien à manger, juste une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des Maggi. J'ai tout mélangé avec de l'eau pour survivre pendant environ 24 jours », a-t-il confié dans une vidéo diffusée par la marine colombienne.

"Help"

Sur la coque de son voilier, il avait mis en anglais « Help » qui signifie en français « aide ». « Le 15 janvier, j'ai vu passer un avion. J'avais un miroir et j'ai commencé à envoyer des signaux » avec la réflexion du soleil, « quand je l'ai vu passer deux fois, j'ai compris qu'ils m'avaient vu », a-t-il expliqué. Il a alors eu le secours de la marine colombienne. Les autorités de ce pays sont à pied d’œuvre pour le retour de l’homme dans les Antilles.