Aux USA, une femme du nom de Vivian Tu, ancienne commerçante de Wall Street à New York, a réussi l'incroyable en économisant plus de 20 000 $ en 2 ans grâce à des repas gratuits qu'elle obtenait avec ses conquêtes. La jeune femme s'est confiée au site 7news.com.au pour raconter son histoire unique. Vivian a multiplié les rencontres sur des applications dédiées et a réussi à manger gratuitement en se faisant inviter dans des restaurants et en laissant ses amoureux payer les additions. Elle ne faisait pas non plus des courses, puisqu'elle ramenait les restes chez elle et mangeait la plupart du temps dehors avec ses conquêtes.

Vivian a avoué dans une vidéo TikTok qu'entre 2016 et 2018, elle n'a pas fait l'épicerie une seule fois et s'arrangeait pour que ses rendez-vous s'enchaînent surtout aux heures des repas, déjeuner et diner. Bien qu'elle recherchait l'amour à l'époque, elle se permettait de manger gratuitement. "Si vous êtes sorti avec moi entre 2016 et 2018, vous pourriez avoir droit à une compensation financière" a-t-elle plaisanté.

D'après Vivian, fréquenter activement pendant un certain temps lui a permis de savoir que pour un certain pourcentage de rendez-vous, elle ne paierait pas. Parfois, elle partageait le chèque, mais la plupart du temps, ses amoureux ne la laissaient pas payer et elle pouvait ramener les restes chez elle. Vivian a réalisé qu'en allant à des rendez-vous, elle économisait environ 50 à 100 $ par semaine. En conclusion, Vivian Tu a réussi à économiser une somme importante en utilisant une approche ingénieuse pour obtenir des repas gratuits lors de ses rendez-vous. Bien que ce ne soit pas une stratégie conventionnelle pour économiser de l'argent, cela montre qu'il est possible d'être créatif pour atteindre ses objectifs financiers.

«Ai-je économisé de l'argent sur la nourriture en allant à des rendez-vous au début de la vingtaine ? Oui. C'était beaucoup de travail. Et certaines de ces dates étaient super amusantes, mais d'autres étaient pénibles à vivre... J'étais occupé à investir mon argent puisque je ne le dépensais pas en nourriture» a-t-elle ajouté