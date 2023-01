L’année commence mal pour les fans de rap américain. La rappeuse Gangsta Boo de son vrai nom Lola Mitchell de Three 6 Mafia est décédée à l’âge de 43 ans. L’information a été confirmée par son collègue et ami, DJ Paul KOM dans un post en hommage à son œuvre. Pour l’heure, la cause de son décès n’a pas été rendue publique. Selon la presse, elle a été retrouvée morte ce dimanche vers 16h.

Plusieurs artistes lui ont rendu hommage parmi lesquels Lil Jon qui a rappelé qu’ils se sont vus il y’a tout juste trois semaines. Pour rappel, après avoir rejoint Three 6 Mafia dans les années 1990, Gangsta Boo quitte finalement le groupe au début des années 2000 pour se lancer en solo. Elle a collaboré avec de nombreux rappeurs célèbres comme Gucci Mane, OutKast, The Game pour ne citer que ceux là. Elle était aussi très active sur les réseaux sociaux.