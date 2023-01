La justice américaine s’est finalement prononcée sur l’affaire de fraudes fiscales de l’entreprise familiale de l’ancien président Donald Trump, la Trump Organization. Selon les informations de la presse américaine, c’est ce vendredi 13 janvier 2023, que la société a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars, pour fraudes financières et fiscales. La nouvelle avait été initialement rendue publique par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. La Trump Organization a été reconnue coupable d’avoir notamment caché aux autorités fiscales américaines des compensations financières données à de hauts dirigeants de la compagnie.

Des avantages financiers ou en nature accordés

« Aujourd’hui, les entreprises de l’ancien président Trump ont été condamnées aux amendes maximales autorisées par la loi après des condamnations historiques pour un total de dix-sept crimes délictueux » a indiqué le procureur de Manhattan dans son communiqué. Dans les faits, il est reproché à la Trump Organization d’avoir accordé à plusieurs de ses hauts dirigeants, des avantages financiers ou en nature, dissimulés au fisc, afin de ne pas payer d’impôts. Au nombre des dirigeants concernés figure Allen Weisselberg, qui avait été condamné le mardi 10 janvier 2023 après avoir plaidé coupable pour 15 chefs d’accusation dans cette même affaire.

Il a été condamné à cinq mois de prison ferme avec plus de deux millions de dollars d’amende. Pour rappel, depuis l‘ouverture de l’enquête sur la Trump Organization, en 2021, l'ancien président américain Donald Trump avait dénoncé une chasse aux sorcières. « Aucun autre président de l’histoire n’a eu à supporter ce que j’ai dû, et en plus de tout cela, j’ai fait un excellent travail pour notre pays, qu’il s’agisse des impôts, des règlements, de nos militaires, des anciens combattants, de la Force spatiale, de nos frontières, la création rapide d'un grand vaccin (considéré comme un miracle!), Et la protection du deuxième amendement » avait-il ajouté.