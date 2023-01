Gigi Jordan est une dirigeante pharmaceutique âgée de 62 ans. La millionnaire reconnue coupable d'homicide involontaire dans le dossier relatif à la mort en 2010 de son fils autiste de 8 ans vient de se donner la mort. La Cour suprême des États-Unis venait d'annuler la décision qui lui avait permis de rester en liberté sous caution et elle devait se retrouver derrière les barreaux lorsque son corps sans vie a été retrouvé à dans sa maison à Brooklyn. ‹‹ La nouvelle est arrivée quelques heures seulement après que la juge de la Cour suprême des États-Unis , Sonia Sotomayor, ait émis une ordonnance qui devait renvoyer Jordan en prison. Le corps de Jordan a été découvert vers 00h30 vendredi dans son appartement à Stuyvesant Heights, Brooklyn ››, informe la presse américaine.

Le suicide est la première hypothèse de la police, compte tenu des circonstances de ce décès. Jude Mirra, est le garçon autiste retrouvé mort à côté de sa mère en 2010. Gigi Jordan a été reconnu coupable en 2014 d'avoir tué son fils en lui donnant un cocktail d'Ambien et de Xanax lors de leur séjour dans un luxueux hôtel Peninsula. Lequel cocktail a causé la mort du garçon. Au cours du procès, la défense a soutenu que Gigi Jordan a tué son fils parce qu'elle faisait face à une perturbation émotionnelle extrême. Jordan aurait voulu tuer son fils et de se suicider également, parce qu'elle se sentait en danger et craignait que son fils soit exposé à des abus.

À la barre, elle a témoigné qu'elle avait également pris des pilules pour se suicider, mais la tentative de suicide a échoué. En 2015, Jordan a été condamnée à 18 ans de prison, mais sa condamnation pour homicide involontaire a été annulée en 2020 en raison d'une erreur de procédure. Elle avait payé une caution de 250 000 dollars pour rester à New York sous surveillance électronique. Jeudi 29 décembre dernier, la juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonia Sotomayor, a rendu une ordonnance qui annule la liberté sous caution de Jordan.