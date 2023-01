Un drame s’est produit aux États-Unis. Un père de famille a tué tous les membres de sa famille. Selon les informations de la presse américaine, la tuerie a eu lieu dans la municipalité d’Enoch City, dans l’Utah. Ce sont les forces de l’ordre qui ont fait la découverte, le mercredi 04 janvier 2023, alors qu’ils faisaient un contrôle. Dans une interview accordée au média américain USA Today, la police d’Enoch City a déclaré : « Les preuves suggèrent que le suspect s'est suicidé après avoir tué sept autres personnes dans la maison ». Ainsi, selon la police, ce sont au total huit personnes qui ont été tuées.

« Il est difficile de décrire avec des mots les émotions »

Outre le corps du suspect Michael Haight, les dépouilles de son épouse Tausha Haight et de sa belle-mère Gail Earl ont été retrouvés. À ces corps, s’ajoutent ceux des cinq enfants du couple. Il s’agit de trois filles âgées respectivement de 17 ans, 12 ans, 7 ans et de deux garçons âgés de 7 ans et 4 ans. Il faut dire que la tuerie a créé une onde de choc dans la ville. Dans un entretien accordé à KUTV2, Rob Dotson, manager d’Enoch City Corporation, a déclaré qu’« il est difficile de décrire avec des mots les émotions qui traversent les gens qui vivent ici ».

« Nous connaissons tous cette famille. Beaucoup d'entre nous ont servi avec eux à l'église, dans la communauté et sont allés à l'école avec ces personnes ». Pour l’heure, les motifs du crime sont méconnus. Cependant, on sait que Tausha Haight avait récemment fait une demande de divorce. Pour rappel, ce meurtre-suicide intervient plusieurs mois après la tuerie d’Uvalde, dans l’État du Texas. Salvador Ramos, un homme de 18 ans, s’était introduit dans un lycée et avait tué 19 enfants et deux enseignantes. Le président américain Joe Biden avait fait part de sa tristesse, tout en plaidant : « On ne peut pas rendre les drames illégaux, je le sais. Mais on peut rendre l’Amérique plus sûre ».