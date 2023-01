Le Fbi a été sollicité par les autorités jamaïcaines pour intervenir dans l’enquête relative à l’arnaque dont a été victime entre autre l’athlète Usain Bolt. Selon les informations qui avaient été relayées par les médias à ce sujet, ses comptes auraient été vidés d’un total de 12,7 millions $. La situation avait eu lieu suite à l’investissement qu’il a fait dans la compagnie Stocks and Securities Limited. Il s’agit d’une société de courtage qui est située dans la capitale jamaïcaine. Il ne serait tout de même pas la seule victime de cette fraude.

On retient selon les confidences du ministre des Finances Nigel Clarke que le gouvernement jamaïcain aurait également fait des investissements dans l’entreprise mise en cause. L’argentier jamaïcain a fait savoir que la société aurait falsifié des déclarations qu’elle remettait à ses clients. La fraude aura tout de même été annoncée par la société elle-même. Le célèbre athlète jamaïcain n’aurait plus que 12 000 $ dans son compte après cette arnaque dont elle a été victime. Ses avocats font feu de tout bois pour exiger que la société retourne à la star les fonds d’ici vendredi.

Usain Bolt visé?

Les autorités de ce pays ont sollicité plusieurs autres organisations dans le but d’élucider cette affaire. «Nous allons découvrir exactement comment les fonds ont été volés, qui a bénéficié de cette fraude et qui a orchestré le tout. La colère et le malaise que nous ressentons ont été amplifiés par la longue période sur laquelle la fraude aurait été perpétrée. De plus, les suspects semblent avoir visé de façon délibérée des personnes âgées, ainsi que notre icône nationale bien-aimée Usain Bolt », a déclaré le ministre Clarke, selon le quotidien britannique “Evening Standard”.