Alors que le cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie peine à être respecté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé à ses compatriotes dans un message vidéo pour les vœux de Noël. Malgré le message d’espoir qu’il a tenté d’envoyer, il n’a pas manqué de rappeler que son pays est toujours en situation de crise.

«En période de fête, vous ne pouvez pas porter de vêtements sombres ou usés afin que les ennuis ne viennent pas chez vous. Mais des ennuis sont arrivés chez nous le 24 février 2022. Depuis ce jour, nous ne sommes plus en vêtements blancs et nous nous battons contre les forces noires. », a-t-il martelé dans la vidéo de vœux destinée à ses compatriotes. «Où que nous soyons, à la maison, au travail, dans une tranchée, sur la route, en Ukraine ou à l'étranger, notre famille est plus unie que jamais», lance-t-il de nouveau.

"Aujourd'hui, nous avons tous un rêve"

Pour l’année 2023, l’ancien comédien devenu président de la République a exprimé son souhait de revoir dans son pays la paix et à l’harmonie dans chaque famille. « Aujourd'hui, nous avons tous un rêve. Que l'harmonie revienne à chaque famille, le bien-être à chaque foyer, la victoire à la terre ukrainienne et avec elle la paix et la prospérité pour des milliers d'années», a-t-il exprimé dans son allocution. Notons que ces mots interviennent près d’un an après le début de la guerre. Malgré le cessez-le-feu annoncé par la Russie, les bombardements se poursuivent dans certaines régions.