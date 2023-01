Kylian Mbappé n'a pas la langue dans sa poche. Dans le passé, il l'a fait savoir à maintes reprises et le président de la fédération française de football (FFF), Noël Le Graët en sait quelque chose. Ce dernier s'est fait recadrer par la star des bleus dans le passé. Pour rappel, Noël Le Graët avait affirmé dans le passé, que Mbappé avait pensé arrêté sa carrière en équipe de France parce qu'il n'avait pas assez été soutenu après un penalty raté. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… » avait retorqué Mbappé sur la toile.

Bis repetita ! Kylian Mbappé vient encore de remettre le patron de la fédération française à sa place. En effet, Noël Le Graët s'exprimait sur l'avenir de Zidane que certains annoncent du côté du Brésil. «Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone... Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut!» a déclaré le président de la FFF; une déclaration jugée inacceptable par la star du football français Kylian Mbappé. «Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça» a-t-il lâché.

Il sera rejoint par la ministre des sports, Mme Amélie Oudéa-Castéra qui n'a pas épargné le président Le Graët. «Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp».