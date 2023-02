Le Mexique a été saisi par les États-Unis pour l’extradition du fils de célèbre patron du cartel de la drogue mexicain El Chapo. La demande a été introduite par l’ambassade américaine. Le dossier a été adressé au ministère mexicain des Affaires étrangères et au parquet général. Selon le dossier, le fils du célèbre patron du cartel est accusé d’être à la tête du cartel de Sinaloa. L’intéressé du nom d’Ovidio Guzman avait été mis aux arrêts le 5 janvier à Culiacan. C’était lors d’une opération au cours de laquelle près de 30 personnes sont décédées.

Il s’agit de 10 militaires et 19 personnes soupçonnées d’être membres du cartel. Tout porte à croire que le jeune de 32 ans aurait repris la tête du cartel que dirigeait son père. Il serait épaulé dans la gestion des affaires par ses trois frères. Suite à l’arrestation d’Ovidio Guzman, un juge de district de Mexico s’est opposé à son extradition vers les États-Unis ou vers un pays étranger. La décision fait suite à un recours qui a été introduit par ses avocats.

Ses avocats s'opposent à son extradition

Le processus aurait pour but de garantir une justice équitable au mis en cause. Aux États-Unis, il est recherché ainsi que son frère Joaquin Guzman-Lopez. Ils sont accusés d’avoir mis sur pied un empire transnational de la drogue, qui gère 11 laboratoires de méthamphétamine dans l'État de Sinaloa, et produisent environ 3 000 à 5 000 livres de méthamphétamine par mois. Rappelons que, leur purge une peine de prison.