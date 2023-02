L'ambassadeur de Chine aux Nations unies, Zhang Jun, a appelé vendredi la Russie et l'Ukraine à instaurer un cessez-le-feu et à entamer des négociations de paix rapidement. Il a également estimé que les États-Unis, l'Union européenne et l'Otan devaient engager un dialogue avec Moscou pour garantir l'indivisibilité de la sécurité. Cette déclaration a été faite lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'anniversaire des accords de Minsk.

Zhang Jun a souligné que si tous les articles des accords de Minsk avaient été appliqués, la crise ukrainienne n'aurait peut-être pas dégénéré en ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Selon lui, la crise ukrainienne est pratiquement l'aboutissement d'un conflit dans le domaine de la sécurité en Europe, un conflit étroitement lié à l'extension constante de l'Otan vers l'est depuis la fin de la guerre froide. Cette situation a créé une situation sécuritaire complexe pour l'Europe et le monde entier.

L'ambassadeur de Chine a également appelé à la création d'une architecture de sécurité équilibrée, efficace et solide pour parvenir à la sécurité globale. Il a souligné l'importance d'un dialogue global et profond entre les États-Unis, l'Union européenne, l'Otan et la Russie en partant du principe de l'indivisibilité de la sécurité. Enfin, Zhang Jun a rappelé l'importance d'instaurer un cessez-le-feu et de lancer des négociations de paix dès que possible pour résoudre la crise ukrainienne.