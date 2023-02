La légende américaine de la boxe Mike Tyson a toujours suscité la peur chez ses adversaires, sur et hors des rings. Aussi, pourrait-on croire que l’homme de 56 ans n’a peur de personne. Cependant, dans une interview, il a révélé que ce n’est pas le cas. Dans son podcast Hotboxin, où il a reçu notamment l’acteur Terry Crews, l’occasion était pour les deux célébrités de raconter leur situation familiale, quand ils étaient enfants. Mais à un moment, l'ancien quinquagénaire a confié avoir peur de son père. Si Mike Tyson peut, visiblement, frapper qui il veut, ce n’est pas le cas de ce dernier. D’après lui, il aurait pu le « fumer ».

Une femme lui réclamait 5 millions de dollars

« J'ai toujours peur de mon père, je ne pourrais jamais pu le frapper. Même si j'étais champion du monde, je sais qu'il aurait pu me fumer. En tant qu'adulte, je l'ai toujours respecté. Quand il avait besoin d'argent, je lui en donnais. Je n'ai jamais voulu voir le mauvais côté » a-t-il déclaré. Par contre, on ne sait pas s’il parlait de son père biologique ou de son beau-père. Notons que les propos de Mike Tyson interviennent alors qu’il est accusé de viol par une femme, qui lui réclame 5 millions de dollars. La victime avait déposé sa plainte à Albany, dans l’Etat de New York et avait souligné que le viol avait eu lieu au début des années 1990.

Elle avait justifié avoir réclamé ladite somme, parce qu’elle a été victime de « blessures physiques, psychologiques et émotionnelles » suite au viol. Dans la plainte, elle avait fait savoir que Mike Tyson et elle, s'étaient rencontrés dans un hotspot local du nom de Septembers. Elle était ensuite montée dans la limousine après lui avoir fait la proposition de venir chercher son amie. Mais, les choses ont pris une autre tournure lorsque le boxeur a commencé à la toucher, bien qu’elle lui ait opposé un refus. « Je lui ai dit non plusieurs fois et lui ai demandé d'arrêter, mais il a continué à m'attaquer », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « Il a ensuite retiré mon pantalon et m'a violée ».