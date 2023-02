Les 109 députés de la 9ème législature se sont retrouvés hier jeudi 16 février 2023 en leur première séance extraordinaire de l'année 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo. Après la répartition des députés des trois groupes parlementaires dans les cinq commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les élus du peuple se sont retrouvés pour élire le bureau de chaque commission. A l'arrivée, la majorité présidentielle a arraché la présidence de ces cinq commissions permanentes.

Le député Orden Alladatin du parti Union Progressiste le Renouveau(UPR) est élu à la tête de la Commission des lois et des droits de l'homme. L'honorable Gérard Gbènonchi également du même parti, préside la Commission des finances et des échanges. Le poste de la présidence de la Commission du Plan échoit au député Lambert Agongbonon du parti Bloc Républicain (BR). Le député Victor Tokpanou de l'UPR, de son coté, est élu président de la commission de l'éducation. Quant au député Abdoulaye Gounou du BR, il a le privilège de diriger la commission des relations extérieures et de la défense.

Les députés de la majorité parlementaire n'ayant concédé aucune présidence de commission aux Démocrates, ces derniers en pleine plénière, ont décidé de vider l'hémicycle pour protester contre la main mise disent-ils des partis de la majorité présidentielle sur les bureaux des commissions. Selon eux, la composition de ces bureaux ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale.