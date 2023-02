Un nouveau rapprochement sera bien effectué entre les États-Unis et l’île de Taïwan. L’annonce a été faite ce mardi par la présidente Tsai Ing-wen. Selon les explications de cette responsable, le rapprochement sera beaucoup plus sur le plan militaire dans le but de combattre ce qu’elle appelle « l'expansionnisme autoritaire ». On retient des propos de la présidente à l’issue d’une rencontre avec des parlementaires américains en visite dans la capitale de l'île, Taipei qu’en plus des États-Unis, d’autres nations démocratiques renforceront leur partenariat avec Taïwan.

Une coopération active?

« Taïwan coopérerait encore plus activement avec les États-Unis et d'autres partenaires démocratiques pour faire face à des défis internationaux comme l'expansionnisme autoritaire et le changement climatique », a-t-elle souligné au cours de sa déclaration. La visite de ces élus américains fait suite au déplacement qu’avait récemment effectué sur l’île un haut responsable du ministère américain de la Défense, chargé des relations avec la Chine au sein du Pentagone. Rappelons que la présence régulière d’officiels américains sur l’île n’est pas du goût des autorités chinoises.

La visite des Américains sur l'île

Il y a quelques mois, la visite de la patronne des Démocrates Nancy Pelosi avait suscité la colère de la Chine. Cette annonce qui a été faite par Tsai Ing-wen intervient également dans un contexte de tension entre la Chine et les États-Unis. Après l’abattage d’un ballon chinois considéré comme espion par l’armée américaine, la Chine a rompu les contacts militaires avec Washington. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby a profité d’une conférence de presse qu’il a animée pour déplorer cette option qui a été faite par la puissance asiatique. Ce fut l’occasion pour le responsable américain de reconnaître l’existence d’une tension entre les deux pays. Sur le plan diplomatique, les contacts seraient maintenus par les deux pays.