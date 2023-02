L’armée américaine a abattu un mystérieux objet au-dessus du Michigan. Alors que le Pentagone a présenté l’objet comme un « petit ballon métallique », les pilots de F-16 ont quant à eux du mal à donner une description formelle. « Je n'appellerais pas vraiment ça un ballon… je ne sais pas quoi… je peux le voir dehors avec mes yeux », a déclaré l’un des pilotes des deux F-16 dont le but est d’abattre ledit objet volant non identifié.

Il était près des bases sensibles

L’ordre a été donné parce qu’il volait près des bases sensibles du Département de la Défense au-dessus des Grands Lacs. Dans les enregistrements audio, on pouvait également entendre le pilote décrire avant beaucoup de mal ledit objet. « On dirait quelque chose... il y a une sorte d'objet distendu... c'est difficile à dire, c'est assez petit », a-t-il noté. Il indique également qu’il craignait une collision à cause de la vitesse à laquelle l’objet évoluait.

"Je ne peux tout simplement pas le voir"

« La taille de celui-ci, ce serait difficile, c'est si lent et si petit, je ne peux tout simplement pas le voir. », a-t-il poursuivi. L'un des pilotes juge que l'objet est « nettement plus petit qu'une voiture », tandis qu'un autre dit qu'il a à peu près la taille d'un « quatre-roues ». «Je ne peux pas dire s'il est métallique ou quoi, mais je peux voir comme des lignes qui descendent en dessous, mais je ne vois rien en dessous », a poursuivi un autre. On retiendra de cette situation que les versions des deux pilotes ne sont pas unanimes sur la présentation de l’objet qui a tout de même été abattu.