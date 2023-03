Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a, en marge du conseil des ministres du mercredi 29 mars 2023, tenu à apporter des précisions face à tout ce qui se dit sur la revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales. Il a déclaré qu’en réalité, il y a une telle disparité entre les communes. Selon le porte-parole du gouvernement, sur les 77 communes, il y a plusieurs régimes indemnitaires ou salariaux qui sont appliqués. Il a expliqué que mettre en œuvre la mesure de revalorisation décidée par le gouvernement au profit des agents de l’Etat avec le souhait que cela s’’étende à l’ensemble des travailleurs de notre pays, au niveau de ces communes, nécessite des réajustements sinon nous observerons une telle disparité de mise en œuvre qu’à l’arrivée la mesure risque d’être dévoyée.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que certaines communes l’avaient commencé et ont été appelées à freiner. Il a tenu à préciser que ce n’est pas pour renvoyer l’application aux calendes grecques. Wilfried Léandre Houngbédji a révélé que cela a été même envisagé un instant, au regard de la complexité des régimes présents, leur appliquer d’abord les 3% en attendant les sursalaires.

Il a laissé entendre que c’est le Président Patrice Talon « qui a dit non » et que «si on veut le faire, il vaut mieux le faire en gros pour que l’impact soit significatif de sorte qu’il y a des travaux qui se font entre ministères impliqués pour trouver le modèle qui convient le mieux afin que les revenus actuels nets des agents soient bien cernés et faire en sorte que la mise en œuvre de cette mesure au niveau des communes soit cohérente et ait «un impact significatif pour les travailleurs de nos communes ».