A peine ouvert ce lundi 13 mars 2023 au siège de la Haute juridiction spéciale à Porto-Novo, le procès de Virgile Ahouansè, Directeur de l'information de la Radio en ligne CrystalNews et ses coaccusés à savoir Michel GODONOU, le chef du quartier de Dowa centre ( Porto-Novo) et Antoine Dansou KOUKPO, le gardien de l’école primaire publique de Dowa Centre a été de nouveau reporté au mercredi 13 avril prochain par la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet).

Le journaliste Virgile Ahouansè et ses coaccusés doivent donc attendre encore un mois pour connaitre la suite du dossier d'accusation de ''diffusion de fausses informations". Le gardien lui est toujours sous mandat de dépôt. Il faut rappeler que la première audience programmée pour le 13 février 2023 avait été renvoyée pour ce lundi 13 mars 2023.

Le Directeur de l'information de la Radio en ligne CrystalNews est accusé de "diffusion de fausses informations". Il est poursuivi pour avoir diffusé sur sa radio en ligne une enquête traitant de présumées exécutions extrajudiciaires dans l'école primaire de Dowa centre à Porto-Novo par la police républicaine. Il est à noter que Virgile Ahouansè a été gardé à vue du 20 au 22 décembre 2022 à la brigade criminelle à Cotonou suite à la diffusion de cette enquête.