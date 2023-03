Le monde du Mixed Martial Art (MMA) est en deuil après le décès de l’un de ses combattants. Il s’agit en effet âgé de Iuri Lapicus, âgé de 27 ans et originaire de la Moldavie. Selon les informations de la presse italienne, l’homme est décédé suite à un accident de circulation dans le nord-ouest de Milan. C’était hier, lundi 20 mars 2023, que le combattant est mort après avoir passé quelques jours dans le coma. Les médias ont fait savoir que Iuri Lapicus était sur sa moto au moment de l’accident. Il aurait cogné une voiture conduite par une femme. Après l’intervention des secours, il a été transporté d’urgence à l’hôpital à l’aide d’un hélicoptère.

« Repose en paix Iuri »

La nouvelle de sa disparition a initialement été donnée par la ligue d’arts martiaux mixtes. « L'équipe du championnat ONE a le cœur brisé par le décès tragique d'Iuri Lapicus. Nos pensées et nos prières vont à ses proches en ces moments difficiles. Repose en paix Iuri » a-t-elle indiqué sur son compte Instagram. Notons que le décès de Luri Lapicus intervient plusieurs mois après celui de la « prodige » du MMA, Victoria Lee. Cette dernière est décédée à l’âge de 18 ans. Les causes du décès n’avaient pas été révélées dans la presse. Victoria est la sœur d’Angela Lee, également combattante pour le ONE Fighting Championship (OFC).

C’est elle qui avait annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, le samedi 07 janvier 2023. « Le 26 décembre, notre famille a vécu quelque chose qu'aucune autre ne devrait avoir à vivre. C'est incroyablement difficile à dire, mais notre Victoria est décédée » avait-elle laissé voir sur le réseau social. La jeune hawaïenne combattait aussi pour le ONE Fighting Championship, une organisation dont son frère, Christian Lee, et sa sœur Angela détiennent des ceintures de Champions. Le ONE FC s’était dit « dévasté » par cette perte tragique, tout en présentant ses « condoléances » à la famille éplorée.