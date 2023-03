Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023 tirent progressivement à leur fin. A deux journées de la fin de ces éliminatoires et après quatre sorties, le Bénin totalise 2 points alors que le Sénégal a 12 points (qualifié pour la phase finale de la Can), le Mozambique et le Rwanda ont respectivement 4 et 3 points. Mathématiquement, le Sénégal ne pourrait plus être rejoint par ses poursuivants quel que soit l’issue de ses deux prochaines rencontres.

Quant aux Béninois, ils sont dans un dilemme extrême. Pour leurs prochaines sorties respectivement face aux Lions de la Téranga du Sénégal au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou et aux Mambas du Mozambique à Maputo, les poulains de Gernot Rohr doivent impérativement gagner ces dernières rencontres et espérer des faux pas du Mozambique et du Rwanda. Mais, les Guépards du Bénin doivent résoudre d’abord l’équation difficile des Lions de la Téranga du Sénégal avant de se projeter sur celle des Mambas du Mozambique.

Le capitaine des Guépards du Bénin, Stéphane Sessègnon, à la fin de la rencontre ce mercredi 29 mars 2023 contre les Guêpes du Rwanda a reconnu que la qualification de l’équipe nationale du Bénin pour la phase finale de la Can 2023 n’est certes pas impossible mais, difficile à aller chercher. « Une participation à une phase finale de la Can, le pays en a besoin parce que ça fait vraiment quelque temps que le pays ne participe plus à de grands événements » a-t-il déclaré avant d’ajouter que rien n’est encore fait et qu’il espère se qualifier. Dans le cas contraire, il pense que ça sera peut-être pour les échéances à venir après cette Can. Pour l’instant, il demande d’y croire « même si l’on sait que ça sera difficile ».