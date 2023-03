" Les attributs de la police sanitaires sont attribués à la police municipale". Tel est le message principal que le président du Réseau des Organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire, l'assainissement à la base et de la défense des consommateurs (ROPSAB-DC), Prosper Agbotomè a tenu à passer aux brigadiers sanitaires le samedi 11 mars 2023 à Cotonou au cours d’une assemblée générale. Selon le président de ROPSAB-DC, étant donné que la police municipale a désormais les attributs de la police sanitaire, chaque brigadier sanitaire doit savoir son couloir pour ne pas avoir des problèmes sur le terrain notamment dans la ville de Cotonou.

Le secrétaire général de ROPSAB-DC, Lambert Migan, a laissé entendre que depuis un certain temps, les responsables du réseau ont fait l'amer constat qu'ils ont eu des dossiers de police judiciaire dans la plupart des grandes communes. C'est le cas par exemple de Sèmè-Podji et de Tori Bossito. C'est pourquoi, dit-il, que "nous, on a dit qu'il est de bon ton qu'on fasse asseoir nos enfants pour leur expliquer le bien-fondé du travail" qu’ils font sur le terrain. Pour lui, le ROPSAB-DC est là pour accompagner l’Etat et qu’Il faut que leur réseau fasse preuve d’une bonne attitude.

Selon lui, puisque le conseil des ministres du 22 février 2023 a donné désormais le pouvoir à la police municipale de travailler en symbiose avec la police républicaine, les brigadiers sanitaires «iront directement dans les commissariats voir les Officiers de Police judiciaire (OPJ) étant dit que » ces derniers étaient déjà en contact avec les commissariats. « Il faut que nos brigadiers sanitaires aillent à une autre école de peur qu'on nous juge de maladroit parce qu'entre temps, il n'y avait pas la police municipale. C'était uniquement la police républicaine qui est là et c'était un appui pour nous. Etant dit que la police municipale est là maintenant, nous faisons pratiquement les mêmes choses seulement qu'eux, ils sont étatiques, nous, nous sommes surtout non étatiques" a-t-il fait savoir.

Il est à signaler qu’un brigadier qui était entre temps radié du corps de brigadiers sanitaires de ce réseau a été réintégré dans son service à cause de la clémence du président Prosper Agbotomè. Ce dernier affirme n'avoir donné d'ordre à personne de saisir des médicaments. Ceux qui feront seront punis par la loi en vigueur dans notre pays.