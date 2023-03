Alors que le président chinois Xi Jinping appelle à éviter une nouvelle guerre froide en pleine crise avec les États-Unis et la guerre en Ukraine, la Russie, la Chine et l'Iran lancent des manœuvres navales tripartites dans les eaux de la mer d'Arabie, près du port iranien de Chabahar. Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi le début de ces exercices conjoints. Le message de Xi Jinping, qui a plaidé pour la prévention d'une nouvelle guerre froide lors d'un dialogue de haut niveau avec des partis politiques internationaux, contraste avec ces manœuvres navales mais montre qu'aucun pays ne veut se laisser surprendre.

La Chine, la Russie et l'Iran se sont engagées dans des exercices conjoints visant à renforcer la coopération entre leurs forces navales respectives. La partie russe est représentée par un groupe de navires de la flotte du Nord, composé de la frégate Amiral Gorchkov et du pétrolier Kama. La première phase des manœuvres verra les marins des trois pays s'entraîner sur des actions pratiques en mer et suivre des instructions.

La phase maritime des exercices se déroulera du 16 au 17 mars et comprendra la formation d'un groupe international de navires de guerre, des tirs d'artillerie de jour comme de nuit, la libération d'un navire détourné, l'assistance aux navires en détresse en mer et d'autres missions. Les résultats du travail conjoint seront résumés le 18 mars, à la fin des manœuvres.

Ces exercices navals tripartites peuvent inquiéter les adversaires de la Chine, de la Russie et de l'Iran dans un contexte de tensions internationales croissantes. Alors que le président chinois plaide pour un apaisement et une coopération entre les nations, la Chine participe activement à des manœuvres militaires conjointes avec la Russie et l'Iran, deux pays dont les relations avec les États-Unis et l'Occident sont notoirement tendues.