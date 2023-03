Lionel Messi, l'icône du football argentin et récent champion du monde, a connu une saison personnelle couronnée de succès avec le titre suprême remporté cet hiver. Cependant, il est indéniable que, depuis son intégration au Paris Saint-Germain, les performances en club sont plus contrastées. La question de la prolongation du contrat de Messi au PSG devrait être éclaircie dans les semaines à venir. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? D'un point de vue marketing, cela semble être un choix évident. Néanmoins, d'un point de vue sportif, la situation est moins claire. Sa première saison au PSG a été difficile, avec seulement 6 buts marqués en Ligue 1 et une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Bien que sa deuxième saison montre une amélioration (13 buts et 13 passes décisives en 23 matchs), l'élimination récente face au Bayern Munich est un point noir sur son palmarès. Après une victoire laborieuse contre Brest (1-2), le PSG avait retrouvé le Parc des Princes juste avant la trêve internationale, et devait faire face à la réaction des supporters.

En effet, le club avait reçu Rennes le dimanche 19 février à 17h05, et l'accueil des fans du PSG demeurait incertain. Dans tous les cas, Paris devait gagner pour se faire pardonner. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et Rennes est reparti avec les 3 points. Ce dimanche soir (2 avril), à 20h45, Paris recevra Lyon et aura une deuxième chance de se racheter.

Et, lors du match contre Rennes, une attention particulière a été portée sur l'accueil réservé à Messi par les supporters parisiens. L'an dernier, certains fans l'avaient déjà ciblé avec des sifflets et des moqueries. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation ne s'est pas améliorée après le match face au Bayern, où Messi, comme beaucoup de ses coéquipiers, n'a pas été à la hauteur. Suite à cette rencontre, la star argentine a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux par les supporters du club parisien. Et, contre Rennes justement, son nom a été sifflé une fois de plus lors de l'annonce de la composition du XI parisien. Une chose est certaine : un grand nombre de fans parisiens ne souhaitent pas prolonger le contrat du numéro 30 du PSG.

En conclusion, la prolongation du contrat de Lionel Messi au PSG soulève des questions légitimes quant à son apport sur le terrain. Les performances mitigées du club depuis son arrivée mettent en doute la pertinence de cette décision, et il sera intéressant de voir comment les dirigeants du PSG géreront cette situation délicate.